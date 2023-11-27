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Найденная под окнами девятиэтажки петербурженка рассказала о попытке изнасилования

В Петербурге 19-летняя девушка спрыгнула с третьего этажа, спасаясь от насильника

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге девушку госпитализировали после падения с третьего этажа и попытки надругательства. Об этом сообщает «Фонтанка».

Ранним утром помощь медиков понадобилась 19-летней девушке, обнаруженной под окнами многоэтажки на улице Руднева в Выборгском района.

«Скорая» забрала пострадавшую в больницу в тяжелом состоянии. По словам петербурженки, она решилась на прыжок из окна квартиры на третьем этаже после того, как ее попытался изнасиловать мужчина. 38-летнего жильца, на которого указала потерпевшая, увезли на допрос в полицию.

У жертвы домогательств выявили открытую черепно-мозговую травму и множественные травмы груди и таза. По предварительным данным, девушка живет примерно в трех километрах от дома, где оказалась в понедельник ночью.

Ранее россиянку изнасиловали в ее собственной квартире, оставшейся незапертой.

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