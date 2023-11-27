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«Аэрофлот» отменил несколько рейсов между Москвой и Петербургом из-за метели

«Аэрофлот» отменил пять рейсов между Москвой и Петербургом из-за метели

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов между Москвой и Петербургом. Об этом перевозчик сообщил на официальном сайте.

Так, рейсы SU016 и SU022 Москва — Санкт-Петербург вернулись в аэропорт вылета из-за плохой погоды в Пулково. Также авиакомпания отменила рейсы SU016/017, SU022/023, SU024/025, SU026/027, SU030/031.

В компании обратили внимание, что пассажиры могут бесплатно переоформить билеты на другие даты или оформить вынужденный возврат на местах приобретения. О дальнейших изменениях в рейсах в/из Санкт-Петербурга пассажиров предупредят дополнительно.

27 ноября столичный департамент транспорта сообщил, что в связи со снежной метелью движение на дорогах Москвы стало затруднено, а некоторые грузовики застряли на проезжей части.

Также Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в европейской части РФ 27 ноября. В большинстве регионов европейской части России ожидается опасная погода. В Северо-Западном федеральном округе ожидается аномально холодная погода, в Архангельской, Ленинградской областях, Карелии сильный снег, метель и гололедица, при этом особенно «неспокойная погода» будет в Центральном и Южном федеральных округах.

Ранее самолет с отказавшей системой навигации сел в Шереметьево.

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