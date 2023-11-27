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Стало известно, почему в Якутии к Новому году не будет скульптуры из навоза

RTVI: болезнь помешала якутскому скульптору слепить из навоза символ Нового года

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Телеграм-канал «РИА «Новости»»

Скульптор из Якутии Михаил Боппосов ежегодно лепит из навоза символ Нового года. Однако в этом году жителей региона он порадовать не сможет. Навозному дракону не суждено будет украсить праздничную площадь, так как Боппосов на время отошел от дел из-за онкологического заболевания. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на директора сельского Центра народного творчества Анастасию Боппосову.

«Он еще не начинал. Сейчас в больнице обследуется. У него сейчас, наверное, заканчивается терапия. Состояние стабильное», — сказала она.

По ее словам, администрация следит за здоровьем скульптора и принимает посильное участие в оказании ему медицинской помощи. Жена творца Зоя рассказала журналистам, что болезнь была диагностирована у Михаила летом 2021 года.

Михаил Боппосов начал лепить скульптуры животных на Новый год в 2011 году. За 12 лет он вылепил обезьяну, змею, дракона, тройку лошадей, петуха, собачью упряжку, козу, семейство тигров, а также быка с паром из ноздрей, топчущего коронавирус, а в прошлом году он изготовил двухметрового механизированного зайца, стучащего лапками по барабану.

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