Россияне ответили, замечают ли они изменение климата на планете

Большинство (72%) россиян сочли очевидным изменение климата на планете, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 7,1 тыс. человек.

Так, 56% респондентов заметили увеличение количества стихийных бедствий за последние годы, еще 16% — глобальное потепление. Они уточнили, что зима стала теплее и менее снежной, а лето — более продолжительным, чем 20-30 лет назад.

21% опрошенных выбрали вариант «год на год не приходится».

«Пока, ничего катастрофического в России не замечаем. А любителей разводить панику, действительно много развелось. В 70-е годы в начальной школе училась, такие метели были, что детей из школы одних не отпускали, и это в городе!» — сказала респондентка.

Оставшиеся 7% ответили, что, по их представлениям, климат всегда был таким, просто о каких-то аномалиях раньше могли не знать.

«Сейчас стала более доступна любая информация, поэтому и кажется, что катаклизмов стало больше», — отметил участник исследования.

Накануне на Черноморское побережье обрушился самый мощный шторм за всю историю наблюдений. Скорость ветра достигала 144 км/ч. В Крыму, Дагестане, на Кубани, в Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях около 2 млн человек остались без света, у многих нет воды. Тем временем в Подмосковье прошел самый мощный снегопад за последние 40 лет.

Ранее сообщалось, что под Краснодаром из-за шторма волна накрыла побережье и затопила комплекс апартаментов.