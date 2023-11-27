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Стали известны подробности о заочном аресте пресс-секретаря Meta* в России

Пресс-секретаря Meta Энди Стоуна заочно арестовали в России на два месяца

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу пресс-секретаря американской корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Энди Стоуна. Срок действия меры пресечения составляет два месяца, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

В заявлении указано, что указанное время не включает в себя период ареста пресс-секретаря с момента его экстрадиции. При этом обвиняемый может обжаловать решение инстанции в течение следующих трех суток. В случае проведения соответствующего слушания оно состоится в Московском городском суде.

«Стоуну вменяется ч. 2 ст. 205. 1 (содействие террористической деятельности с использованием служебного положения). Максимальное наказание по этому составу — 20 лет колонии», — говорится в публикации.

27 ноября пресс-служба Басманного суда Москвы сообщила о решении заочно арестовать пресс-секретаря американской компании Meta Энди Стоуна. Решение было принято в рамках уголовного дела о содействии терроризму.

За день до этого Министерство внутренних дел РФ внесло пресс-секретаря корпорации в базу федерального розыска. В тот момент никакой информации о причинах данного решения не поступало.

Ранее в Государственной думе РФ прокомментировали объявление Энди Стоуна в федеральный розыск.

*  признана в России экстремистской и запрещена
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