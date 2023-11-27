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ФАС признала «Яндекс.Такси» доминирующим на рынке России

ФАС: «Яндекс.Такси» занимает доминирующее положение на рынке РФ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала сервис «Яндекс.Такси» доминирующим на российском рынке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

«ФАС России по результатам проведенного анализа рынка установила, что «Яндекс.Такси» занимает доминирующее положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны», — утверждает ведомство.

В службе отметили, что случаи злоупотребления положением доминирующего игрока — повод для принятия мер антимонопольного реагирования, но в данный момент возможности ФАС ограничены.

До этого у ФАС вызывала вопросы блокировка сервисом водителей и пассажиров. Тогда ФАС пришла к выводу, что «Яндекс.Такси» необходимо изменить условия предоставления услуг. В частности, сервис должен был прописать в соглашении, в каких конкретно случаях пассажиру могут отключить доступ к сервису.

А 20 ноября ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса» за нарушение закона о рекламе. По данным ФАС, в рекламе подписки «Яндекс.Плюс» компания заявляла значительно меньшую стоимость услуги со скидкой 44%, которая не соответствовала действительности.

Ранее сообщалось, что российские власти проанализируют цены на такси.

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