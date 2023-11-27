Суд заочно заключил под стражу пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна

Басманный суд Москвы заочно арестовал пресс-секретаря американской корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Энди Стоуна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Заседание суда, в ходе которого было принято соответствующее решение, состоялось 27 ноября. Инстанция назначила заочно заключить Стоуна под стражу в рамках уголовного дела о содействии терроризму.

«Стоун Энди Марк заочно арестован судом по делу о содействии терроризму», — говорится в заявлении.

Накануне Министерство внутренних дел РФ объявило пресс-секретаря американской корпорации в розыск. В тот момент информация о статье, в рамках которой было принято данное решение, не уточнялась.

Позже ситуацию прокомментировал председатель комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Парламентарий отметил, что из-за политики руководства Meta ее социальные сети превратились в площадки для распространения нетерпимости и деструктива.

Как сказал законодатель, это стало особенно заметно в 2022 году. При этом он добавил, что превращение популярных цифровых продуктов в «информационную бомбу» не может оставаться безнаказанным.

Ранее аналитики сообщили о существенном сокращении аудитории социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена).