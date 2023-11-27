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Юрист рассказал, как избежать выговора за опоздание на работу из-за непогоды

Юрист Соловьев: опоздание на работу из-за непогоды не является виной сотрудника

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Thanassis Stavrakis/AP

В случае, если работодатель привлекает к дисциплинарной ответственности сотрудника, опоздавшего из-за непогоды, выговор можно обжаловать, поскольку фактически вина последнего отсутствует. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев, комментируя обстановку, сложившуюся в Москве и Московской области по причине сильного снегопада.

«Вины работника в совершении дисциплинарного проступка в этом случае нет, потому что снегопад не имеет никакого отношения к исполнению трудовых обязанностей, причинно-следственных связей нет. Но если вы понимаете, что опаздываете на работу из-за непогоды, то лучше позвонить и предупредить об этом руководство», — отметил Соловьев.

Он посоветовал фиксировать на камеру свой путь от дома до работы, чтобы доказать свою невиновность. Если же руководство откажет в обжаловании выговора, с данными видеозаписями можно будет обратиться в суд, заключил юрист.

Вечером 26 ноября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что в течение следующих 13 часов Москву накроют сильный снегопад и ледяной дождь. Эксперт уточнил, что осадки такой интенсивности случаются один раз в 40 лет.

Утром 27 ноября стало известно, что столичные аэропорты за прошедшие сутки 26 раз закрывали полосы для проведения контрольных очисток снега силами аэродромных служб.

Ранее метеоролог предсказал увеличение частоты стихийных бедствий в России.

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