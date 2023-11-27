Польские фермеры начали пятинедельную блокаду погранперехода с Украиной

Польские фермеры в понедельник заблокировали погранпереход в Медыке на границе с Украиной, сообщило польское информационное агентство PAP.

По словам участников блокады, она будет проводиться 24 часа в сутки и, как ожидается, продлится около пяти недель.

«Польские фермеры в понедельник начали блокаду погранперехода в Медыке в Подкарпатском воеводстве на границе с Украиной, акция продлится до 3 января 2024 года», — говорится в сообщении.

Как сказал организатор акции Роман Кондров, пропуск легковых автомобилей, автобусов и грузовиков разрешен. Каждый час он пообещал пропускать два грузовика, но только с гуманитарной помощью.

Фермер отметил, что одной из причин блокады стали слова мэра Львова Андрея Садового, который ранее опубликовал пост с претензиями к польской стороне. Политик заявил, что вклад Польши в победу Украины сводится на нет «группой маргиналов», которые блокируют поставки грузов.

«Если политики с другой стороны не образумятся, мы усилим протест», — пояснил Кондров.

До этого стало известно, что более двух тысяч грузовиков, ожидая въезда на Украину, скопились в очереди на польско-украинской границе.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказал предположение о том, что возникший кризис и ситуация на границе двух стран из-за протеста польских перевозчиков могут привести к военному конфликту между государствами.