В Бурятии после обеда шаурмой в общепите у 12 человек нашли кишечную инфекцию

В Башкирии более десяти человек оказались в больнице после того, как попробовали шаурму в местной точке общепита. Об этом сообщает Apиг Уc online.

Инцидент произошел в поселке Петропавловка. Первые случаи зарегистрировали в выходные. На данный момент кишечную инфекцию диагностировали у 12 человек, все они находятся на стационарном лечении. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

Для пострадавших организовали горячую линию. На данный момент известно еще о троих пострадавших. Наиболее вероятно, в ближайшее время количество пациентов увеличится.

Ранее в Петербурге ребенок отравился наркотическими препаратами во время визита к отцу.