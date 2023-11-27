На Украине заявили об активизации российских шпионов

Чтобы еще больше дестабилизировать ситуацию на Украине, Москва якобы активировала сеть спящих шпионов в стране за последние два месяца, заявил советник по национальной безопасности Украины Алексей Данилов в интервью The Times.

Он считает, что российским агентам, внедренным в государственные учреждения, включая СБУ и службу внутренней безопасности Украины, было приказано подорвать единство страны.

«Они понимают, что не смогут победить военным путем, поэтому попытки внутренней дестабилизации стали приоритетом», — заявил Данилов.

По его словам, в 1991 году власти в Киеве совершили ошибку, когда не закрыли КГБ, а просто сменили название на СБУ. Он подчеркнул, что в службе безопасности до сих пор остались «метастазы» советского ведомства.

«В течение 20 месяцев после полномасштабного начала боевых действий Украина выступала непоколебимым единым фронтом. Но в последние недели появились трещины», — сказал Данилов.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что российские шпионы спровоцировали раскол между президентом страны Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным.

Ранее Данилов высказал мнение, что Россия пытается вогнать в депрессию украинский народ.