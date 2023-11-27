В крымском молодежном центре рассказали о том, как пережили шторм

Дети, которые находились в молодежном центре «Сәләт — Ак Барс» в крымском поселке Форос, не пострадали во время шторма. Об этом «БИЗНЕС Online» рассказала директор центра Кира Маслова.

По ее словам, там находилось около 150 детей из Татарстана — дизайнеры, художники и сопровождающие. Она отметила, что стихия затронула этот район в меньшей степени, чем другие районы Крыма. Лагерь, а также соседние объекты также не пострадали, обеспечение светом, водой и отоплением происходит в штатном режиме.

«Лагерь не пострадал. Абсолютно. Мы вовремя получили все предупреждения, естественно, подготовились. Дети весь вчерашний вечер и сегодняшнее утро находились на объекте в жилом корпусе, никто никуда не выходил, поэтому, в том числе, наверное, мы обошлись «малой кровью», — сказала Маслова.

Директор молодежного центра добавила, что руководство поддерживало связь с Минобразования Татарстана и Крыма ночью, когда был шторм.

Вечером 26 ноября ураганный ветер до 40 метров в секунду накрыл северо-запад Крыма. На полуострове Тарханкут, в Евпатории, Севастополе и в поселках на западном берегу ветер достигал 25-26 метров в секунду, в населенном пункте Черноморское — 40 метров в секунду.

Советник главы Крыма Олег Крючков назвал очень большим ущерб от шторма в регионе. По его словам, такого шторма в регионе не было никогда.

Ранее сообщалось, что почти 2 млн россиян остались без света из-за шторма на юге страны.