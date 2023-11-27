Двое детей сбежали из детсада в Набережных Челнах

В Татарстане две девочки сбежали из детского сада во время прогулки, отсутствие детей воспитатель обнаружила не сразу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Набережные Челны онлайн».

Инцидент произошел в детском саду «Реченька» в Набережных Челнах, во время прогулки с детской площадки сбежали две воспитанницы. По словам матери одной из девочек, воспитатель не сразу обнаружили пропажу, о побеге женщине сообщили лишь спустя полтора часа.

«К моему приезду в 13.50 дети были найдены воспитателями и с ними все в порядке. За время отсутствия девочки успели погулять в трех комплексах, трижды перейти дорогу!» — рассказала мать воспитанницы порталу «Челнинские известия».

Беглянок нашли, с девочками все в порядке, по факту побега малолетних из детского сада проверку проводит прокуратура Татарстана. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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