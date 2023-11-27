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В Кремле прокомментировали стихийные бедствия на юге России

Песков: Путину доложили о стихийных бедствиях на юге России

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MGIMO360 TV/YouTube

Президент России Владимир Путин выслушал доклады о погодных бедствиях на юге России. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он пояснил, что глава государства переговорил по телефону с главой Крыма Сергеем Аксеновым, а также поручил правительству внимательно отнестись к ситуации в пострадавших регионах и принять меры по ликвидации последствий.

Также Песков добавил, что в Кремле ожидаются рабочие встречи президента, часть из них — закрытого характера.

На всей территории Крымского полуострова и Кубани объявили штормовое предупреждение, скорость ветра местами достигает 35 м/с. Пик непогоды может прийтись на временной промежуток с 21:00 до полуночи.

Оперативный штаб Краснодарского края прогнозирует снегопад в Сочи и волнение на море в приморской зоне.

До этого мощнейший шторм выбросил на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что десятки судов не могут попасть в порт Новороссийска из-за шторма.

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Шторм в Крыму
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