В ЛНР более 196 тысяч жителей остались без света из-за плохой погоды

Более 196 тысяч жителей Луганской народной республики (ЛНР) остались без света из-за плохой погоды. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, сильный ветер порвал электросети. Он отметил, что 97 бригад энергетиков уже восстанавливают подачу электроэнергии в населенных пунктах республики. Также на местах инцидентов работают спасатели, которые распиливают упавшие деревья и освобождают линии электропередачи от веток.

В то же время министерству топлива и энергетики ЛНР поручили провести экстренное заседание профильного штаба, где должны оценить ущерб и раздать задачи и поручения для устранения последствий. Главам муниципальных образований поручили держать ситуацию под контролем и регулярно докладывать о ходе работ, отметил Пасечник.

До этого Минэнерго РФ сообщало, что неблагоприятные погодные условия оставили без электричества почти 2 млн человек на юге России. Чиновники подчеркнули, что энергетики работают в усиленном режиме, однако восстановление снабжения затрудняют последствия шторма.

Ранее стало известно, что десятки судов не могут попасть в порт Новороссийска из-за шторма.