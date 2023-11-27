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Пожилая супружеская пара пострадала от нападения мужчины с ножом в торговом центре

Во Франции марокканец напал с ножом на пожилых супругов в торговом центре

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Sarah Meyssonnier/Reuters

На пожилую пару напали с ножом во французском торговом центре. Об этом пишет Actu17.

25 ноября злоумышленник, вооруженный мясницким ножом, набросился на 78-летнего мужчину и его 73-летнюю жену в кафе одного из торговых центров Амбуаза.

54-летнего нападавшего сначала обезвредил сотрудник ресторана, к которому затем на помощь пришли охранники. Известно, что задержанный успел ранить одного из потерпевших в голову и грудь, а второго — в шею и грудь. Их доставили в больницу, и муж, и жена были прооперированы.

Как отмечается, задержанный, родившийся в 1969 году в Марокко и имеющий марокканское гражданство, знаком со своими жертвами. По некоторым данным, он заранее планировал нападение, но так и не смог дать конкретные объяснения относительно его мотивов.

В момент покушения на пенсионеров мужчина не был пьян. Он уже известен властям в связи с нарушениями правил дорожного движения, в прошлом году его взяли под судебный надзор из-за угроз в адрес бывшей подруги.

Ранее подростки напали на 85-летнего пенсионера у дверей его дома и попытались ограбить.

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