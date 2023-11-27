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Почти 2 млн россиян остались без света из-за шторма на юге страны

Минэнерго: около 1,9 млн человек остались без электричества из-за шторма

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Неблагоприятные погодные условия оставили без электричества почти 2 млн человек на юге России. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минэнерго РФ.

«Около 1,9 млн человек остались без электроснабжения на 10:00 мск из-за неблагоприятных погодных условий в Крыму, Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях», — говорится в сообщении ведомства.

Чиновники подчеркнули, что энергетики работают в усиленном режиме, однако восстановление снабжения затрудняют последствия шторма. Всего к ремонту привлекли 680 аварийных бригад, в которые суммарно входят более 2,1 тыс. специалистов и 783 единицы техники.

В настоящее время на всей территории Крымского полуострова и Кубани действует штормовое предупреждение, а скорость ветра местами достигает 35 м/с. Пик непогоды может прийтись на временной промежуток с 21:00 до полуночи.

Ранее сообщалось, что десятки судов не могут попасть в порт Новороссийска из-за шторма.

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