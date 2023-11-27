В Новороссийске остановили отгрузку нефти из-за шторма

В Новороссийске приостановили работы по отгрузке нефти из-за штормовой погоды. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

По его словам, в ноябре компания на 17 суток прекращала отгрузку из-за штормовых предупреждений. Текущий простой, согласно прогнозу, может продлиться до конца месяца из-за шторма, однако, отметил Демин, 28 ноября стихия может подутихнуть, из-за чего образуется окно для поставок.

Штормовое предупреждение действует на всей территории Кубани и Крымского полуострова. Скорость ураганных ветров достигает 35 метров в секунду. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на период с 21:00 до полуночи. Все службы экстренной помощи находятся в полной готовности.

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