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В Новороссийске остановили отгрузку нефти из-за шторма

«Транснефть» остановила работы по отгрузке нефти в Новороссийске из-за шторма

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Новороссийске приостановили работы по отгрузке нефти из-за штормовой погоды. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

По его словам, в ноябре компания на 17 суток прекращала отгрузку из-за штормовых предупреждений. Текущий простой, согласно прогнозу, может продлиться до конца месяца из-за шторма, однако, отметил Демин, 28 ноября стихия может подутихнуть, из-за чего образуется окно для поставок.

Штормовое предупреждение действует на всей территории Кубани и Крымского полуострова. Скорость ураганных ветров достигает 35 метров в секунду. Пик непогоды, по данным специалистов, придется на период с 21:00 до полуночи. Все службы экстренной помощи находятся в полной готовности.

В Сочи ураган обрушил трехэтажный дом, а под Краснодаром мощная волна накрыла побережье и затопила комплекс апартаментов.

Ранее в Черном море прекратили погрузку нефти из Казахстана.

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