Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин ударил ножом подростка возле ночного клуба

В Саратовской области мужчина напал на подростка с ножом у ночного клуба

close
100%
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Балаково местный житель напал с ножом на подростка возле ночного клуба, школьник госпитализирован. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

Инцидент произошел возле одного из увеселительных заведений в Балаково, ссора между мужчиной и подростком закончилась поножовщиной. В ходе конфликта россиянин достал нож и ударил им несовершеннолетнего, пострадавший госпитализирован.

По факту нападения на подростка возбуждено уголовное дело, нападавший задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее шестиклассница заставляла подругу запить таблетки уксусом и изрезала девочку ножом.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий