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В Сочи из-за урагана обрушилось здание

В Сочи из-за урагана рухнул трехэтажный дом

В Сочи во время шторма обвалилось здание. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в микрорайоне Лоо. На видео с места инцидента заметно, как за несколько секунд на фасаде трехэтажного здания появились крупные трещины. Во время стихийного бедствия землю под зданием подмыло, в результате оно обвалилось.

Во время инцидента никто не пострадал. Люди заранее покинули комнаты. На месте работают сотрудники МЧС.

Ураган стал причиной ряда происшествий в Краснодарском крае утром. Так, из-за погодных условий затопило первые этажи комплекса апартаментов на побережье Адлера.

Ранее на Кубани приостановили движение поездов из-за непогоды.

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