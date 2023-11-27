Суд Москвы назначил штраф блогеру Кацу

Районный суд Москвы оштрафовал блогера Максима Каца на 50 тысяч рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Каца признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иноагета).

В августе этого года Басманный суд столицы заочно приговорил блогера к восьми годам лишения свободы за фейки о Вооруженных силах РФ. Кац не сможет заниматься связанной с администрированием сайтов деятельностью четыре года.

В начале ноября Кац обратился в суд, чтобы обжаловать свой административный штраф в размере 50 тысяч рублей, который был установлен за то, что россиянин не предоставил сведений о своей деятельности уполномоченным органам. В настоящее время блогер находится за границей.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.