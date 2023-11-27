Под Краснодаром из-за шторма волна накрыла побережье и затопила комплекс аппартаментов

В Краснодарском крае из-за шторма накрыло комплекс апартаментов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на Голубой улице в Адлере. На видео заметно, как волна накрывает территорию около домов, после чего разбивается о стены помещений на первых этажах. Вода смывает некоторые крупные объекты на территории комплекса. По словам очевидцев, волны сломали ворота. На месте работает полиция.

На данный момент известно, что нижние этажи затоплены. Специалисты подсчитывают, насколько серьезный ущерб принесло стихийное бедствие.

Ранее в Краснодарском крае из-за непогоды приостановили движение поездов.