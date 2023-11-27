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Под Владимиром пенсионерка с другом попыталась ограбить банк

Во Владимирской области пенсионерка попыталась ограбить банк

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Во Владимирской области женщина ворвалась в здание банка, чтобы похитить деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В ограблении принимал участие 49-летний друг пенсионерки. Вместе они продумали все детали и подобрали необходимое оружие — пневматический пистолет и страйкбольную гранату.

В день инцидента они приехали в отделение банка и направились в помещение кредитного отдела, где угрожали персоналу. Работники оперативно вызвали силовиков.

Сотрудники Росгвардии задержали 66-летнюю женщину и соучастника, после чего передали правоохранителям. На данный момент причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Подмосковье двое мужчин в лыжных масках ограбили ювелирный магазин меньше чем за минуту.

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