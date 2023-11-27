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В Ростовской области сбили беспилотник

Губернатор Ростовской области Голубев: в Каменском районе сбит беспилотник

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Shutterstock

В Каменском районе Ростовской области был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Произошло это в 9:30 (мск).

«Последствий на земле не установлено», — написал он.

Голубев поблагодарил российских военнослужащих за выполненную работу.

Вечером 26 ноября в Смоленской области системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник. По информации Telegram-канала Mash, дрон направлялся в сторону авиационного завода Заднепровского района.

В начале ноября в Воронежской области обезвредили два беспилотника. По словам главы региона Александра Гусева, при падении дронов никто не пострадал, разрушений на земле нет. Губернатор напомнил местным жителям, что при обнаружении беспилотника не стоит его снимать и выкладывать видео и фото в соцсети.

Ранее сообщалось, что в ВС РФ поступят беспилотники с огнеметами.

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