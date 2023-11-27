Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала о пользе Омега-3 для мужчин

Врач Мановска: прием Омега-3 поможет поддержать здоровье мужчин

close
100%
Depositphotos

Омега-3 жирные кислоты помогут мужчинам поддержать оптимальное здоровье, рассказала Pravda.Ru врач-терапевт, нутрициолог, эксперт Coral Club Елена Мановска.

Так, по ее словам, они могут значительно снизить вероятность сердечных приступов, инсультов и других заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также снизить воспалительные процессы в организме и облегчить боль в суставах, а также улучшить их общую подвижность.

Помимо этого, данный компонент важен для поддержания функционирования головного мозга. Мановска уточнила, что при регулярном употреблении Омега-3 улучшается память, внимание и общая производительность мозга. Еще один положительный эффект — снижение риска развития доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) и рака простаты. Также эти жирные кислоты оказывают положительное влияние на настроение и психическое здоровье мужчин.

Получить их можно из различных источников, включая жирную рыбу, орехи, семена и добавки, заключила врач.

Ученые из медицинской школы Дьюка в США до этого обнаружили, что жирные кислоты омега-3 могут предотвратить появление жировой болезни печени.

Ранее был найден способ снизить риск остеоартрита коленного и тазобедренного суставов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий