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Стало известно, работникам каким сфер проще всего перейти в IT

IT-специалист Симачёва: в IT легче перейти работникам финтеха и маркетинга

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Unsplash

Перейти в IT-отрасль проще всего специалистам, образование которых связано с точными науками — математикой, физикой и экономикой. Людям с гуманитарными профессиями будет сложнее и придется прилагать больше усилий для освоения новых знаний, заявила в беседе с RT руководитель отдела связей с рынком школы IT-профессий Skillfactory Лада Симачёва.

Переход в сферу IT легко дается работкам финтеха, маркетинга и образования, отметила Симачёва. Маркетологам будет проще, так как они смогут изучить цифровой маркетинг или уйти в аналитику.

«Также можно перейти в IT, например из здравоохранения, где сегодня активно применяются новые технологии, — добавила эксперт. — Если человек серьезно настроен на переход, то ему стоит задуматься об изучении языков программирования».

Для освоения новой профессии придется изучить основы веб-разработки и UX/UI, рассказала Симачёва. По ее словам, это позволит начинающим специалистам создавать сайты и веб-страницы. Для аналитики данных компаний нужно будет освоить Python.

В процессе обучения важно не ограничиваться теорией, подчеркнула IT-специалист. Компании больше всего ценят опыт работы с реальными бизнес-задачами, подчеркнула она. В резюме нужно добавить новые знания и проекты, реализованные при участи начинающего работника.

При переходе в IT нужно предусмотреть время не только на переобучение, но и на поиск работы, переход на другие позиции, добавила Симачёва.

«Поиск работы — тоже своего рода работа, на которую, согласно статистике, требуется минимум 70 дней», — заключила она.

Напомним, по данным исследования, в IT-сфере в России наблюдается наиболее высокий прирост зарплат, которые предлагают работодатели. Аналитики выяснили, что за год зарплаты в данной сфере увеличились на 8,5%.

При этом ранее сообщалось, что почти половина российских IT-специалистов не смогли в этом году перейти на работу в международные фирмы.

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