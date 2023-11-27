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Семь человек пострадали во время шторма в Крыму, двое госпитализированы

ТАСС: в Крыму семь человек пострадали во время шторма

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Телеграм-канал «ЧП / Крым»

В Евпатории семь человек пострадали из-за непогоды, двух местных жителей пришлось госпитализировать, еще пятерым первая медицинская помощь оказана амбулаторно. Об этом сообщает ТАСС.

Состояние госпитализированных пострадавших врачи оценивают как среднетяжелое, всего на полуострове из зоны бедствия эвакуировали 311 человек, среди которых 43 ребенка. Их разместили в пунктах временного размещения.

По данным Telegram-канала Shot, во время урагана также без вести пропал мужчина. 50-летний россиянин решил посмотреть на волны в поселке Морское и домой не вернулся.

Шторм обрушился вечером 26 ноября на Крым и другие южные регионы России. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днем в республике.

Ранее девушку смыло огромной волной во время шторма в Новороссийске.

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