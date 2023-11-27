Сотни тысяч потребителей остались без электричества в Донецке

Почти 200 тыс. абонентов остались без электричества в Донецке из-за непогоды. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Без электроэнергии остаются порядка 190 тыс. абонентов», — написал он.

По данным главы Донецка, отключено 214 котельных.

«Без напряжения остаются: 20 подстанций, 1414 тяговых подстанций», — добавил Кулемзин.

Мэр Донецка отметил, что в данный момент все ремонтные бригады города работают в усиленном круглосуточном режиме.

Накануне глава администрации города Саки в Крыму Александр Овдиенко сообщал, что порядка 68 тыс. абонентов и не менее 100 тыс. человек остаются без электричества в городе Саки в Крыму.

На Крымском полуострове объявлено штормовое предупреждение на 25–27 ноября из-за дождей и сильного ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Более полумиллиона жителей Крыма остались без электроэнергии, а более 200 жителей Евпатории были эвакуированы.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.