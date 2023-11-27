Девушку смыло огромной волной во время шторма в Новороссийске

Гигантская волна сбила с ног девушку во время шторма в Широкой Балке под Новороссийском. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В селе Широкая Балка автомобилисты вытащили из-под машины девушку, которую сбило мощным ударом волны во время шторма. На кадрах ролика, который сняли очевидцы, девушку сбивает с ног потоком воды и уносит прямо под колеса стоявших на светофоре авто. По данным Shot, девушка не пострадала.

Местные жители сообщают, что дорога в село в данный момент перекрыта.

На Крымском полуострове объявлено штормовое предупреждение на 25–27 ноября из-за дождей и сильного ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Более полумиллиона жителей Крыма остались без электроэнергии, а более 200 жителей Евпатории были эвакуированы.

Власти Республики Крым и Севастополя объявили 27 ноября выходным днем из-за плохой погоды.

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