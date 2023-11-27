У берегов Йемена задержали и допросили пиратов, напавших на танкер

Американские военные задержали предполагаемых пиратов, которые напали на танкер Central Park у берегов Йемена, передает телеканал Fox News, ссылаясь на источники.

По данным источников, пять вооруженных боевиков, предположительно, пираты захватили судно, но им не удалось добраться до членов экипажа, которые заперлись в безопасном помещении. Боевики пытались выломать дверь, но они не смогли это сделать. Затем они на своей лодке попытались вернуться к берегам Йемена.

«Персонал ВМС США преследовал субъектов, производя предупредительные выстрелы, в то же время их преследовал боевой вертолет США. Японский эсминец помог авианосцу USS Mason в перехвате. Субъекты были задержаны и в настоящее время допрошены американскими военными, отвечающими за борьбу с пиратством», — сказано в сообщении.

Кроме того, представитель Zodiac Maritime сообщил Fox News, что в результате атаки экипаж, танкер и груз не пострадали.

Накануне сообщалось, что связанный с Израилем нефтяной танкер захватили у побережья Йемена. Оператор поделился подозрениями, что напасть на судно могли пираты. В состав экипажа плавсредства входят граждане России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин. Танкер транспортирует фосфорную кислоту.

До этого йеменские хуситы-мятежники захватили корабль Galaxy Leader. Некоторое время спустя мятежники пригрозили, что будут идти в атаку на все гражданские корабли под флагом Израиля, которые покажутся в зоне доступности их средств поражения.

Ранее в Италии пресекли захват турецкого судна пиратами.