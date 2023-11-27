Польские перевозчики начнут круглосуточную блокаду КПП «Медыка»

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что с понедельника польские перевозчики начнут круглосуточную блокаду пункта пропуска «Медыка — Шегини» на границе Польши и Украины. Об этом было объявлено в эфире украинского телемарафона.

Ранее движение на этом пункте пропуска было заблокировано с 10 утра до 21 вечера до 26 ноября. Эта блокада вызвала проблемы с поставками топлива на Украине.

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Они требуют восстановления системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, проверки компаний, созданных после февраля 2022 года, и разделения очередей для пустых и загруженных машин.

Пока переговоры между Киевом и Варшавой не привели к результатам, но президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на разрешение ситуации.

На границе Польши и Украины застряли в очереди более двух тысяч грузовиков. Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказал предположения о том, что возникший кризис и ситуация на границе двух стран из-за протеста польских перевозчиков могут привести к военному конфликту между государствами. По мнению Соскина, президент Украины Владимир Зеленский не осознает опасность сложившейся ситуации.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.