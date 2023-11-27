Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Польские перевозчики начнут круглосуточную блокаду КПП «Медыка»

В Польше перевозчики начнут круглосуточную блокаду КПП «Медыка — Шегини»

close
100%
Shutterstock

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что с понедельника польские перевозчики начнут круглосуточную блокаду пункта пропуска «Медыка — Шегини» на границе Польши и Украины. Об этом было объявлено в эфире украинского телемарафона.

Ранее движение на этом пункте пропуска было заблокировано с 10 утра до 21 вечера до 26 ноября. Эта блокада вызвала проблемы с поставками топлива на Украине.

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Они требуют восстановления системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, проверки компаний, созданных после февраля 2022 года, и разделения очередей для пустых и загруженных машин.

Пока переговоры между Киевом и Варшавой не привели к результатам, но президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на разрешение ситуации.

На границе Польши и Украины застряли в очереди более двух тысяч грузовиков. Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказал предположения о том, что возникший кризис и ситуация на границе двух стран из-за протеста польских перевозчиков могут привести к военному конфликту между государствами. По мнению Соскина, президент Украины Владимир Зеленский не осознает опасность сложившейся ситуации.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий