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В ялтинском порту шторм оторвал сухогрузную баржу

В грузовом порту Ялты штормовым ветром была оторвана сухогрузная баржа

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«ЧП / Крым»' class="item-image" >
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Мэр Ялты Янина Павленко заявила, что в порту из-за шторма произошел отрыв сухогрузной баржи. Об этом мэр сообщила в своем Telegram-канале.

По словам Павленко, по линии единой дежурной диспетчерской службы поступило около 250 сообщений от отключении электроэнергии. Причиной отсутствия света стали многочисленные упавшие в результате штормового ветра деревья. Также в отдельных местах города нет отопления.

В грузовом порту Ялты оторвалась сухогрузная баржа.

Кроме того, у некоторых домов имеются повреждения кровли.

Павленко подчеркнула, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о том, что из-за непогоды остались без электричества около полумиллиона жителей полуострова. Самыми пострадавшими районами Крыма являются Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский. Восстановительные работы осуществляют 38 аварийных бригад.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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Шторм в Крыму
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