В ялтинском порту шторм оторвал сухогрузную баржу

Мэр Ялты Янина Павленко заявила, что в порту из-за шторма произошел отрыв сухогрузной баржи. Об этом мэр сообщила в своем Telegram-канале.

По словам Павленко, по линии единой дежурной диспетчерской службы поступило около 250 сообщений от отключении электроэнергии. Причиной отсутствия света стали многочисленные упавшие в результате штормового ветра деревья. Также в отдельных местах города нет отопления.

В грузовом порту Ялты оторвалась сухогрузная баржа.

Кроме того, у некоторых домов имеются повреждения кровли.

Павленко подчеркнула, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме.

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