Каждый седьмой россиянин живет в квартире не более 30 кв. м

Две трети россиян, проживающих в квартире, хотели бы переехать в собственный дом. Большое пространство по сравнению с площадью квартиры, природа и отсутствие соседей рядом — то, что сильнее всего привлекает россиян в частной недвижимости. Это показал опрос сервиса «Кредитный помощник», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Как показали результаты опроса, две трети респондентов живут в квартирах, в то время как 18% снимают или имеют в собственности частный дом за городом или дачу.

Из числа обитателей квартир почти две трети (64%) хотели бы переехать за город. В числе причин, по которой они хотели бы это сделать, близость к природе (на это указали 45% опрошенных), наличие большего пространства для жизни (41%) и отсутствие соседей на близком расстоянии (34%).

Реально готов перебраться в частный дом в ближайший год каждый седьмой респондент (14%). В частности, 8% планируют снять жилье, в то время как 5% намерены купить или построить дом в ипотеку.

Главными препятствиями для покупки или аренды дома оказалась высокая стоимость домов в желаемых локациях (52%) и высокая стоимость содержания дома (36%), а также пробки в сторону города (48%).

Из числа арендаторов и владельцев домов большинство (53%) тратят на содержание дома 100-200 тыс. руб. в год, 24% — до 100 тыс. руб. в год, 12% — 150-200 тыс. руб. в год и 11% — от 200 тыс. руб. в год.

Средний размер жилья (квартиры или дома), в котором проживают респонденты, оказался заметно меньше желаемого. В частности, площадь квартиры большинства опрошенных не превышает 50 кв. м (34% живут в квартирах площадью 40-50 кв. м, 16% — 30-40 кв. м и 14% — не более 30 кв. м). При этом абсолютное большинство участников опроса (84%) хотели бы жить в квартире или доме площадью как минимум 70 кв. м.

Желания лишь четверти респондентов соответствуют их возможностям. На вопрос о том, планируют ли респонденты переехать в более просторное жилье — будь то приобретенное или арендованное, — в ближайший год, подавляющее большинство (74%) ответили отрицательно.

Оказалось, что люди в целом довольны тем, как выглядит их жилье. В частности, 54% опрошенных оно их «в целом устраивает», а 22% — «полностью устраивает». В то же время 17% оно «скорее не устраивает», а 7% — «абсолютно не устраивает».

На вопрос о том, почему респондентов не устраивает интерьер их жилья, почти половина (42%) ответили «приелось», 35% посетовали на обветшавшую мебель и обои, устаревшую технику, 31% пожаловались на то, что живут в доме семьи и интерьер не соответствует их личным предпочтениям.

При этом из них меньше половины сделали ремонт в этом году (31%) либо планируют сделать его в ближайший год (13%).

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