Выросло число эвакуированных из-за шторма в Евпатории

Свыше 200 жителей Евпатории эвакуировали из своих домов из-за непогоды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев.

По его словам, по состоянию на 23:20 на территории городского округа Евпатория развернуто пять пунктов временного размещения (ПВР).

26 ноября стало известно, что аэромобильную группировку направили в подтопленный район Евпатории.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе 27 ноября объявили выходным днем в связи с плохими погодными условиями.

Накануне МЧС объявляло штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Симферополе на период 25-27 ноября 2023 года. 26 и 27 ноября ожидалось усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный.

Ранее на Алтае дерево насквозь пробило салон автобуса во время урагана.