На руднике в Якутии произошел выброс метана

На руднике в городе Удачный в Якутии произошел выброс метана, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Спасатели МЧС России ликвидируют последствия выброса метана на руднике в городе Удачный. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали 5 человек, 3 из которых, к сожалению, погибли», — сказано в сообщении ведомства.

По информации пресс-службы, к месту вызова отправлены 12 спасателей и две единицы техники. Осуществляется эвакуация.

28 октября на шахте имени Костенко, расположенной в Карагандинской области Казахстана, произошла авария. Позже президент РФ Владимир Путин направил казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву телеграмму, в которой выразил соболезнования народу республики и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

31 августа на территории шахты «Октябрьская» в кемеровском городе Ленинск-Кузнецкий произошел сильный пожар. Пламя охватило металлическую постройку, которая находилась на поверхности.

В результате дым попал в шахту, из-за чего находившимся под землей сотрудникам пришлось эвакуироваться. По данным регионального управления МЧС РФ, всего в туннелях находился 81 человек.

Ранее в Днепропетровской области Украины произошел обвал шахты.