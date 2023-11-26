Пожар на тракторном заводе в Челябинске полностью ликвидировали

Пожар трансформатора полностью ликвидировали в Челябинске на площади 40 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Пожар на территории трансформаторной подстанции полностью ликвидирован», — уточнили в ведомстве.

В региональном главке подчеркнули, что в огне никто не пострадал. Спасатели рассказали, что на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории. В МЧС обратили внимание, что пожар не повлиял на жизнеобеспечение населения и работу предприятия.

Вечером 26 ноября стало известно, что сильный пожар произошел на Челябинском тракторном заводе. По данным Telegram-канал Mash, возгоранию предшествовал взрыв трансформатора. Жители города выразили опасение, что происшествие на подстанции может стать причиной перебоев с подачей электроэнергии.

В МЧС рассказали, что открытое горение масляного трансформатора удалось оперативно ликвидировать на подстанции, расположенной на территории предприятия на проспекте Ленина. В ведомстве не уточнили название завода.

Ранее в Подмосковье произошло отключение света из-за пожара на электроподстанции.