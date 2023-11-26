Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пожар на тракторном заводе в Челябинске полностью ликвидировали

МЧС: пожар трансформатора полностью ликвидировали на предприятии в Челябинске

close
100%
«МЧС Челябинской области»' class="item-image" >
Телеграм-канал «МЧС Челябинской области»

Пожар трансформатора полностью ликвидировали в Челябинске на площади 40 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Пожар на территории трансформаторной подстанции полностью ликвидирован», — уточнили в ведомстве.

В региональном главке подчеркнули, что в огне никто не пострадал. Спасатели рассказали, что на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории. В МЧС обратили внимание, что пожар не повлиял на жизнеобеспечение населения и работу предприятия.

Вечером 26 ноября стало известно, что сильный пожар произошел на Челябинском тракторном заводе. По данным Telegram-канал Mash, возгоранию предшествовал взрыв трансформатора. Жители города выразили опасение, что происшествие на подстанции может стать причиной перебоев с подачей электроэнергии.

В МЧС рассказали, что открытое горение масляного трансформатора удалось оперативно ликвидировать на подстанции, расположенной на территории предприятия на проспекте Ленина. В ведомстве не уточнили название завода.

Ранее в Подмосковье произошло отключение света из-за пожара на электроподстанции.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий