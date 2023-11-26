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Депутат Рады заявил о попытке СБУ его прослушивать

Депутат Рады Гончаренко заявил о попытке СБУ установить у него дома прослушку

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@oleksiihoncharenko/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале, что сотрудник СБУ, представившийся сотрудником интернет-компании, пытался установить у него дома прослушивающее устройство.

«Сегодня сотрудник СБУ пытался установить прослушивающее устройство в моей квартире», — говорится в сообщении.

Гончаренко уточнил, что у него дома перестал работать интернет и без предварительного звонка к нему пришел мастер. При этом в самой интернет-компании заявили, что никого не направляли.

Депутат добавил, что оставил заявление в отделении полиции, но за несколько часов ответа по нему так и не поступило. На основании этого Гончаренко сделал выводы.

Он напомнил, что по закону установка прослушивания народного депутата должна согласовываться с генеральным прокурором Украины или его заместителем, исполняющего обязанности. Если согласования не было, то Служба безопасности Украины нарушила закон и депутат пообещал уведомить об этом не только полицию, но и международных партнеров.

21 ноября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что у нескольких депутатов партий «Слуга народа» и «За будущее» проходят обыски.

Ранее сообщалось, что на Украине анонсировали процессуальные действия в отношении украинских генералов.

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