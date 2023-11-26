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Понедельник объявили нерабочим днем в Севастополе из-за непогоды

Развожаев: 27 ноября будет нерабочим для организаций Севастополя из-за непогоды

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Depositphotos

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил понедельник нерабочим днем для ряда организаций из-за непогоды. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

«Завтра в Севастополе объявлен нерабочим днем», — отметил Развожаев.

Он уточнил, что на работу не выйдут работники учреждений социальной сферы, образования и спорта. Выходного не будет для специалистов медицинских учреждений и сотрудников оперативных служб.

26 ноября ураганный ветер накрыл Крым. Его порывы достигают до 40 метров в секунду.

Накануне МЧС объявляло штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Симферополе на период 25-27 ноября 2023 года.

Частный дом загорелся в Евпатории во время шторма. Об этом «Газете.Ru» сообщила местная жительница Наталья. По ее словам, из-за погодных условий сотрудники МЧС не могут подъехать к зданию.

Ранее в Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта из-за ухудшающихся погодных условий.

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