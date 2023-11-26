Стало известно о подготовке разведкой Украины атаки России беспилотниками

Украинская военная разведка спланировала массированный удар беспилотниками по российским регионам в ночь на 26 ноября в ответ на атаку «Шахедов» на Киев накануне, пишет издание «Украинская правда», ссылаясь на собственный источник в разведке.

По словам источника, около 35 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были выпущены по объектам Москвы и области, а также в Туле и в Смоленске по военным объектам или объектам, которые касаются военного производства.

«Действия чисто симметричные и как знак, что РФ стоит задуматься о последствиях. Война должна идти с военными в районах боевых действий. Удары по мирным и вне зоны боевых действий не останутся без ответа», — цитирует издания слова источника.

До этого Минобороны России сообщало, что системы противовоздушной обороны РФ сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Смоленской, Тульской и Брянской областями. Таким образом, общее количество украинских беспилотников, сбитых в российских регионах ночью и утром 26 ноября, увеличилось до 24.

В ночь на 26 ноября Украина нанесла массированный удар беспилотниками по пяти российским регионам. В налете участвовали не менее 24 дронов. В Туле сбитый БПЛА попал в многоквартирный дом, утром появились данные о попытке новой атаки. В ДНР пострадали объекты энергосистемы — часть ее территории обесточена, была нарушена подача отопления. Удар произошел на следующий день после налета дронов-камикадзе на Киев, после которого на Украине обещали отомстить России.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.