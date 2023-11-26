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Красный Крест принимает третью группу освобожденных ХАМАС заложников

Al-Qahera Al-Ekhbariya: Красный Крест принимает третью группу заложников ХАМАС

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Reuters

Международный комитет Красного Креста (МККК) начал прием третьей группы заложников, освобожденных ХАМАС. Об этом сообщает телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.

По его данным, египетская сторона уже приступила к процессу обмена заложниками и задержанными между Израилем и ХАМАС. В эту группу, кроме 13 израильтян, вошли пять граждан других стран.

До этого представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что заложника с российским паспортом освободили в результате прямых договоренностей с палестинским движением ХАМАС вне списка об обмене. По ее словам, в ближайшее время российские дипломаты планируют посетить освобожденного россиянина.

25 ноября США высказались о возможности продлить гуманитарное перемирие в Газе. По словам помощника главы Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, американская сторона считает, что окончательное решение остается за палестинским движением ХАМАС.

Ранее Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта.

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