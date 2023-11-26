Связанный с Израилем нефтяной танкер захватили у побережья Йемена

Танкер, который может принадлежать израильской компании, неизвестные захватили у берегов Йемена. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на компанию Ambrey, которая занимается вопросами морской безопасности.

По данным агентства, судно Central Park (управляется оператором Zodiac Maritime) подверглось нападению в Аденском заливе. Кто захватил танкера пока не известно.

Оператор поделился подозрениями, что напасть на судно могли пираты. В состав экипажа плавсредства входят граждане России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин. Танкер транспортирует фосфорную кислоту.

В середине ноября появились подробности задержания сомалийских пиратов экипажем «Петра Великого». Лодки пиратов и их оружие привезли на Северный флот, а боеприпасы утопили. Изначально экипажу тяжелого атомного ракетного корабля не ставили задач бороться с пиратами. Но в итоге крейсер сумел предотвратить захват сухогруза Ocean Diamond и иранского рыболовецкого судна.

Ранее в заливе Сан-Франциско появились грабящие яхты и дома пираты.