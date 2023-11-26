Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Связанный с Израилем нефтяной танкер захватили у побережья Йемена

AP: у берегов Йемена захватили танкер, который может принадлежать Израилю

close
100%
Телеграм-канал «Можем объяснить»

Танкер, который может принадлежать израильской компании, неизвестные захватили у берегов Йемена. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на компанию Ambrey, которая занимается вопросами морской безопасности.

По данным агентства, судно Central Park (управляется оператором Zodiac Maritime) подверглось нападению в Аденском заливе. Кто захватил танкера пока не известно.

Оператор поделился подозрениями, что напасть на судно могли пираты. В состав экипажа плавсредства входят граждане России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин. Танкер транспортирует фосфорную кислоту.

В середине ноября появились подробности задержания сомалийских пиратов экипажем «Петра Великого». Лодки пиратов и их оружие привезли на Северный флот, а боеприпасы утопили. Изначально экипажу тяжелого атомного ракетного корабля не ставили задач бороться с пиратами. Но в итоге крейсер сумел предотвратить захват сухогруза Ocean Diamond и иранского рыболовецкого судна.

Ранее в заливе Сан-Франциско появились грабящие яхты и дома пираты.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий