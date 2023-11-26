Россиянам рассказали, какую музыку любят наши мамы

В России в последнее воскресенье ноября отмечают День матери. В связи с этим праздником HiFi-стриминг «Звук» поделился результатами опроса, где выяснил, каких артистов слушают мамы, какие получают подарки. Также сервис выяснил, какие песни напоминают о самой главной женщине в жизни слушателей.

«Звук» создал плейлист, в который вошли любимые песни матерей и треки, которые напоминают о них. Плейлист можно послушать в стриминге и отправить своей маме, чтобы поздравить ее с праздником.

«80% опрошенных регулярно отмечают День матери: большинство проводит совместный вечер с мамой, остальные поздравляют по телефону или видеосвязи. Самым популярным подарком для мамы пользователи отметили цветы, за них проголосовали 58%, на втором и третьем местах — сладости и полезные товары для дома», — сказано в сообщении «Звука».

По данным сервиса, почти половина респондентов говорят с мамой по телефону каждый день, еще четверть — несколько раз в неделю. Видятся с мамой тоже часто: 23% каждый день и 20% несколько раз в неделю.

Самыми популярными песнями, напоминающими о мамах, стали «Песенка мамонтенка», «Мама – первое слово», «Милая мама» Зыкиной, «Поговори со мною, мама» Толкуновой и сразу три песни с одинаковым названием — «Мама» от Басты, Газманова и Михайлова.

Любимыми исполнителями мам пользователи назвали Лепса, Лещенко, Антонова, Магомаева, Толкунову, Герман и Кадышеву. А любимыми песнями считают «Белые розы» «Ласкового мая», «Все для тебя» Михайлова, «Вот кто-то с горочки спустился» Кадышевой и целых три песни Герман — «Один раз в год сады цветут», «Надежда» и «Нежность».

Послушать эти треки вы можете в плейлисте по ссылке.

Сервис «Звук» транслирует музыку в HiFi-качестве, а также аудиокниги, подкасты, эксклюзивные плейлисты и детский раздел для детей. Им можно пользоваться при помощи приложения, на сайте zvuk.com и в автомобилях с поддержкой AndroidAuto.

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