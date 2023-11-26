На границе Литвы и Калининградской области скопилось 145 грузовиков

Очередь из большегрузов, которые ожидают выезда в Литву из России, выросла до 145 машин. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградской областной таможни.

«Сто двадцать грузовиков перед шлагбаумом, 25 на нейтральной полосе», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что с 9 утра литовская сторона приняла всего 25 грузовых машин, то есть примерно три автомобиля в час.

Отставание от зарезервированного времени пересечения границы превысило 40 часов, сообщает Telegram-канал, оперативных данных о ситуации на многосторонним автомобильным пунктом пропуска (МАПП) «Чернышевское».

25 ноября стало известно, что в Калининградской области возникла очередь из грузовиков на границе с Литвой. Вначале в ней насчитывалось 80 грузовых транспортных средств. Пограничный пункт пропуска «Чернышевское» (Кибартай) остался единственным действующим на российско-литовской границе.

Ранее пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков предупредил Вильнюс о негативных экономических последствиях на границе из-за возможного закрытия пункта пропуска.