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В Херсоне вновь произошли взрывы

«Общественное»: в Херсоне третий раз за сутки прогремели взрывы

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Третий раз за сутки в подконтрольном украинским властям городе Херсон раздались взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Другая информация не приводятся. Воздушную тревогу в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области не объявляли.

До этого о сильном взрыве в Херсоне сообщало украинское издание «Страна.ua».

В ночь на 26 ноября взрывы прозвучали в Киеве. Кроме того, звуки взрывов раздались в городе Черкассы.

Утром 25 ноября в Киеве и ряде других украинских городов произошла серия взрывов, из-за которых на время оказались без энергоснабжения несколько районов украинской столицы.

10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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