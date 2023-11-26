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На Урале мужчина прострелил соседу ногу из-за громкой музыки

В Челябинске местный житель прострелил соседу колено из-за громкой музыки

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FotograFFF/Shutterstock

Житель Урала выстрели в соседа из пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации канала инцидент произошел в Челябинске. Мужчина включил своей жене, страдающей болезнью Паркинсона, татарскую музыку, чтобы отвлечь ее до приема лекарств. Это не понравилось соседу семьи сверху: он спустился, чтобы высказать свое недовольство. В итоге конфликт закончился тем, что недовольный шумом мужчина выстрел в соседа из пистолета.

Пострадавшего доставили в больницу, ему диагностировали травму колена, ушибы.

Полиция выясняет, откуда у агрессора оружие.

Ранее в Волгограде подросток ударил топором соседку, недовольную громкой музыкой.

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