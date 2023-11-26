Вандалы осквернили памятные знаки в честь жертв нацистов в Дрездене

Вандалы осквернили памятные знаки в честь жертв нацистов в немецком Дрездене. Об этом сообщает Freie Presse, ссылаясь на правоохранителей.

Уточняется, что неизвестные облили краской мемориал под названием «Камни преткновения». При этом вандалы нанесли нацистскую символику на тротуар, где он находится. Служба государственной безопасности в данный момент проводит расследование по факту использования атрибутики антиконституционных организаций.

Указанные памятные знаки авторства немецкого художника Гюнтера Демнига — это обитые латунью бетонные камни с надписями размером 10 на 10 см. Их с 1992 года стали размещать перед домами жертв нацистов.

До этого сообщалось, что в Одессе зафиксировали случай вандализма на Думской площади. Неизвестные решили залить постамент памятника русскому писателю Александру Пушкину красной краской. По информации украинских СМИ, это сделал местный альтернативный художник.

Ранее во Львовской области жители сел выступили против сноса памятников эпохи СССР.