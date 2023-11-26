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Москвичей предупредили о «черной метели»

Метеоролог Тишковец: Москву накроет «черная метель», вырастут сугробы

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Maxim Shemetov/Reuters

Москву вечером 26 ноября накроет «черная метель» с порывами ветра до 17 м/с, вырастут сугробы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Таких снегопадов в этот день не было почти полвека! Вырастут рождественские сугробы!» — сказал он.

По словам синоптика, произойдет это из-за балканского циклона, набирающего силы в западной акватории Черного моря. За сутки он смог совершить стремительный 1000-километровый марш-бросок, а 27 ноября окажется уже над Брянщиной, провоцируя штормовую погоду.

Метеоролог отметил, что в столице снегопад начнется вечером 26 ноября, а в ночь на 27 ноября и утром он экстремально усилится.

«Может выпасть до 26,5 мм осадков, или 50% от месячной нормы, будет побит рекорд дня по количеству выпавших осадков почти полувековой давности, который держится с 1977 года», — добавил Тишковец.

Специалист также пообещал увеличение снежного покрова до 23 см, что превышает норму в три раза.

До этого Гидрометцентр России сообщал, что в Москве и Подмосковье в воскресенье, 26 ноября, ожидается до -5°С.

Ранее метеоролог раскрыл высоту сугробов в Москве.

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