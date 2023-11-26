В Турции проливные дожди привели к подтоплениям в нескольких городах

Сильные проливные дожди с ураганным ветром обрушились на несколько провинций на юге и юго-западе Турции. В результате море вышло из берегов, передает телеканал TRT.

В материале говорится, что подтопило несколько городов провинции Анталья, однако не задело туристические объекты. Во многих районах курорта вырвало с корнем деревья, повреждены автомобили и магазины, в районе Кепез каналы вышли из берегов. Не менее двух лодок затонуло в Манавгате, еще три яхты в районе центра Антальи.

В Даламане в курортной провинции Мугла очевидцы наблюдали торнадо, после которого были выбиты стекла автомобилей, в воздухе летали крыши домов и мусорные контейнеры.

Журналисты отмечают, что сильнее всего пострадал Измир на западе Турции. Там море вышло из берегов и подтопило несколько районов, в том числе центральные Алсанджак и Кордон, где отменены рейсы паромов. По данным агентства IHA, в воскресенье ночью на помощь посетителям кафе в Алсанджаке, которые оказались заблокированными из-за подтопления, пришли спасатели на резиновой лодке.

В воскресенье, 26 ноября, турецкими властями в 44 провинциях из 81 был объявлен предпоследний «оранжевый» уровень угрозы, «желтый» уровень объявлен еще в 20 провинциях из-за неблагоприятных погодных условий.

В связи с ураганом в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен отменены 15% рейсов в воскресенье, отмены и задержки ожидаются и в других воздушных гаванях.

Ожидается, что в ближайшие часы ливни продолжатся и в центральной части Турции.

4 ноября в нескольких городах Турции были побиты температурные рекорды, жара сопровождалась сильным ветром.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.