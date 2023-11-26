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У папы Римского обнаружили воспаление легких

Reuters: папа Римский заболел воспалением легких

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Папа Римский Франциск заболел воспалением легких и не смог произнести полуденную речь на площади святого Петра в Ватикане. Об этом сообщает Reuters.

Агентство пишет, что большую часть послания пришлось зачитать помощнику понтифика, поскольку у последнего ухудшилось состояние. Сам Франциск в это время находился в часовне своей резиденции. Отмечается, что у него был сильный кашель, а рука была перевязана.

При этом папа все еще планирует 1 декабря посетить Дубай, где состоится встреча, посвященная проблеме изменения климата. На ней он собирается встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

О том, что папа Римский заболел, стало известно 25 ноября. Тогда же сообщалось, что он отменил все назначенные утренние аудиенции и лег в больницу на обследование. Уточнялось, что у него «легкий грипп», а медицинское обследование не выявило никаких осложнений в легких.

Ранее папа Римский заявил, что мир переживает темные времена.

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