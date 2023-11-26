Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суда перестали выходить в акваторию Сочи из-за шторма

РИА Новости: суда перестали выходить в акваторию из-за шторма в Сочи

В Сочи суда перестали выходить в акваторию из-за сильного шторма. Об этом пишет РИА Новости.

По данным МЧС, в ночь на 27 ноября высота волн у берегов Сочи будет достигать семи метров.

Также граждан предупредили о возможном возникновении смерча и дали рекомендации по обеспечению безопасности в случае его приближения: плотно прижаться к земле в выемке или впадине при нахождении на открытой местности в момент шторма, использовать листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики для защиты от обломков и осколков стекла. При нахождении в помещении — отойти от окон и занять безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, кладовых, под столами, отключить электричество и воду и включить радиоприемник для получения сообщений от МЧС.

До этого сухогруз разломился пополам из-за шторма у берегов Турции.

По информации ведомства, с судна были успешно эвакуированы все 13 членов экипажа.

«После эвакуации судно из-за сложных погодных условий разломилось пополам», — сказано в сообщении.

Уточняется, что этот инцидент произошел около 10:00 по местному времени (совпадает с мск). По данным портала Marinetraffic, сухогруз 3 ноября вышел из Одессы.

Ранее шторм оставил без света более 160 населенных пунктов в российском регионе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий