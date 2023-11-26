Суда перестали выходить в акваторию Сочи из-за шторма

В Сочи суда перестали выходить в акваторию из-за сильного шторма. Об этом пишет РИА Новости.

По данным МЧС, в ночь на 27 ноября высота волн у берегов Сочи будет достигать семи метров.

Также граждан предупредили о возможном возникновении смерча и дали рекомендации по обеспечению безопасности в случае его приближения: плотно прижаться к земле в выемке или впадине при нахождении на открытой местности в момент шторма, использовать листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики для защиты от обломков и осколков стекла. При нахождении в помещении — отойти от окон и занять безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, кладовых, под столами, отключить электричество и воду и включить радиоприемник для получения сообщений от МЧС.

До этого сухогруз разломился пополам из-за шторма у берегов Турции.

По информации ведомства, с судна были успешно эвакуированы все 13 членов экипажа.

«После эвакуации судно из-за сложных погодных условий разломилось пополам», — сказано в сообщении.

Уточняется, что этот инцидент произошел около 10:00 по местному времени (совпадает с мск). По данным портала Marinetraffic, сухогруз 3 ноября вышел из Одессы.

Ранее шторм оставил без света более 160 населенных пунктов в российском регионе.